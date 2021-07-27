Байден и премьер Ирака договорились о выводе войск США из страны

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль Кадхими в понедельник подписали соглашение о формальном прекращении боевой задачи американских военных в этой стране к концу года.

Об этом сегодня сообщает Reuters.

"Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть готовыми, продолжать обучение, помогать, помогать и справляться с "Исламским государством*", когда оно возникнет, но мы не будем в конце года выполнять боевую задачу", — заявил американский президент во время своих первых личных переговоров с Аль-Кадхими в Белом доме в рамках стратегического диалога между двумя странами.

В настоящее время в Ираке находятся 2500 американских солдат, сосредоточенных на борьбе с ИГ*. Пока не раскрывается, сколько американских военнослужащих останется на иракской территории для этой цели.

Напомним, что возглавляемая США коалиция вошла в Ирак в марте 2003 года, основываясь на обвинении в том, что правительство Саддама Хусейна обладало оружием массового уничтожения. Его отстранили от власти, но такого оружия так и не нашли.

"Никто не собирается объявлять "миссия выполнена". Цель-длительное поражение "Исламского государства*", — отметил Байден, имея в виду большой баннер "миссия выполнена", развернутый на авианосце USS "Авраам Линкольн", на котором тогдашний президент Джордж Буш выступил с речью, объявив о прекращении основных боевых действий в Ираке 1 мая 2003 года.

Ожидается, что в американо-иракском заявлении будет подробно изложен ряд невоенных соглашений, касающихся здравоохранения, энергетики и других вопросов.

Соединенные Штаты планируют предоставить Ираку 500 тысяч доз вакцины Pfizer против COVID-19 в рамках глобальной программы совместного использования вакцин COVAX. Байден пообещал иракскому премьеру, что препарат должен прибыть через пару недель.

Соединенные Штаты также выделят 5,2 миллиона долларов на финансирование миссии ООН по наблюдению за октябрьскими выборами в Ираке.