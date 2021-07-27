Байден и премьер Ирака договорились о выводе войск США из страны

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль Кадхими в понедельник подписали соглашение о формальном прекращении боевой задачи американских военных в этой стране к концу года.
Об этом сегодня сообщает Reuters.
"Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть готовыми, продолжать обучение, помогать, помогать и справляться с "Исламским государством*", когда оно возникнет, но мы не будем в конце года выполнять боевую задачу", — заявил американский президент во время своих первых личных переговоров с Аль-Кадхими в Белом доме в рамках стратегического диалога между двумя странами.
В настоящее время в Ираке находятся 2500 американских солдат, сосредоточенных на борьбе с ИГ*. Пока не раскрывается, сколько американских военнослужащих останется на иракской территории для этой цели.
Напомним, что возглавляемая США коалиция вошла в Ирак в марте 2003 года, основываясь на обвинении в том, что правительство Саддама Хусейна обладало оружием массового уничтожения. Его отстранили от власти, но такого оружия так и не нашли.
"Никто не собирается объявлять "миссия выполнена". Цель-длительное поражение "Исламского государства*", — отметил Байден, имея в виду большой баннер "миссия выполнена", развернутый на авианосце USS "Авраам Линкольн", на котором тогдашний президент Джордж Буш выступил с речью, объявив о прекращении основных боевых действий в Ираке 1 мая 2003 года.
Ожидается, что в американо-иракском заявлении будет подробно изложен ряд невоенных соглашений, касающихся здравоохранения, энергетики и других вопросов.
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