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Байден и премьер Ирака договорились о выводе войск США из страны

Мир

Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль Кадхими в понедельник подписали соглашение о формальном прекращении боевой задачи американских военных в этой стране к концу года.

Байден и премьер Ирака договорились о выводе войск США из страны

Об этом сегодня сообщает Reuters.

"Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть готовыми, продолжать обучение, помогать, помогать и справляться с "Исламским государством*", когда оно возникнет, но мы не будем в конце года выполнять боевую задачу", — заявил американский президент во время своих первых личных переговоров с Аль-Кадхими в Белом доме в рамках стратегического диалога между двумя странами.

В настоящее время в Ираке находятся 2500 американских солдат, сосредоточенных на борьбе с ИГ*. Пока не раскрывается, сколько американских военнослужащих останется на иракской территории для этой цели.

Напомним, что возглавляемая США коалиция вошла в Ирак в марте 2003 года, основываясь на обвинении в том, что правительство Саддама Хусейна обладало оружием массового уничтожения. Его отстранили от власти, но такого оружия так и не нашли.

"Никто не собирается объявлять "миссия выполнена". Цель-длительное поражение "Исламского государства*", — отметил Байден, имея в виду большой баннер "миссия выполнена", развернутый на авианосце USS "Авраам Линкольн", на котором тогдашний президент Джордж Буш выступил с речью, объявив о прекращении основных боевых действий в Ираке 1 мая 2003 года.

Ожидается, что в американо-иракском заявлении будет подробно изложен ряд невоенных соглашений, касающихся здравоохранения, энергетики и других вопросов.

  • Соединенные Штаты планируют предоставить Ираку 500 тысяч доз вакцины Pfizer против COVID-19 в рамках глобальной программы совместного использования вакцин COVAX. Байден пообещал иракскому премьеру, что препарат должен прибыть через пару недель.
  • Соединенные Штаты также выделят 5,2 миллиона долларов на финансирование миссии ООН по наблюдению за октябрьскими выборами в Ираке.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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