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"Хезболла" и "Амаль" фактически назначили нового премьера Ливана

Мир

Новый назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати получил достаточно голосов, чтобы сформировать правительство и осуществить разработанный Францией план, направленный на спасение страны от финансового кризиса.

"Хезболла" и "Амаль" фактически назначили нового премьера Ливана

Аналитики надеются, что многомесячный политический тупик в стране теперь будет преодолен.

В понедельник бизнесмен Микати, дважды ранее бывший премьер-министром (в течение короткого периода времени в 2005 году, а затем с 2011 по 2013 год), получил поддержку ливанских группировок "Хезболла" и "Амаль", обеспечив себе достаточное количество голосов — 72 от 118 членов парламента — для формирования правительства.

"У меня нет волшебной палочки, и я не могу творить чудеса… но я некоторое время изучал ситуацию и имею международные гарантии", — сказал Микати, пообещав реализовать французский план, который предполагает создание правительства специалистов для проведения достаточного количества реформ, чтобы привлечь иностранную помощь и облегчить экономическое положение страны.

Теперь новый ливанский премьер будет формировать кабинет министров из враждующих политических фракций страны.

Напомним, что политический кризис в Ливане, страдающем от экономических проблем со времен гражданской войны 1975-1990 годов, усугубился после разрушительного взрыва в порту Бейрута. Многие в Ливане обвинили взрыв в халатности правительства.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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