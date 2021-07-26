Вакцинацию иностранных моряков в Бельгии начали с "русского экипажа"

Бельгийские власти считают моряков группой риска из-за длительного нахождения в замкнутом пространстве, могущего спровоцировать эпидемию во время рейса.

Бельгийские власти доказали, что они не "эгоисты, убивающие людей вокруг себя": Бельгия организовала бесплатную вакцинацию иностранных моряков от коронавируса. Первым получившим вакцину однократного применения J&J стал "русский экипаж" контейнеровоза MSC Joy в порту Зебрюгге. Помимо этого, мобильные медицинские бригады для вакцинации начали работать в портах Гент и Антверпен. Вакцинация проводится на добровольной основе: капитану достаточно за сутки до прибытия в порт проинформировать береговые власти, сколько членов экипажа желает получить защиту от инфекции.

"Сегодня мы сделали прививку российским морякам. Капитан Игорь был доволен", — сообщил в своём Instagram вице-премьер Бельгии Винсент Ван Квикенборн (морской транспорт находится в его ведении).

В июне Бельгия отдала приоритет вакцинации бельгийских моряков, а сегодня сделала ещё один шаг вперёд, организовав вакцинацию всех моряков, прибывающих в Бельгию, независимо от национальности, отметил вице-премьер.

"Мы первая страна в мире, которая сделала это. Это возвращает нас на карту как лучшую страну для судоходства. Мы надеемся, что другие страны последуют нашему примеру", — подчеркнул он.

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