Раскрыт план "мести" Елизаветы II принцу Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл после выполнения королевских обязанностей пытаются выстроить свой собственный бренд. Недавно они заключили крупные контракты с платформами Spotify и Netflix, а осенью 2022 года принц Гарри собирается выпустить мемуары, посвящённые жизни во дворце.

Герцогов Сассекских часто упрекают в том, что они используют свои титулы ради получения дохода.

Несмотря на это, Елизавета II пока не лишила их статусов.

"Это будет выглядеть мелочно со стороны королевы. К тому же это не то, чем она хотела бы заниматься на данном этапе своего правления. А вот если Елизавета II будет игнорировать их и исключит из числа участников празднования своего юбилея, то это подействует", — объяснила королевский эксперт Ингрид Сьюард объяснила в интервью изданию Express.

Напомним, что в июле 2022 года королева Великобритании Елизавета II отпразднует свой платиновый юбилей. На фоне этого события планы принца Гарри на осеннюю публикацию скандальных мемуаров выглядят предумышленной шпилькой в адрес бабушки и его отца, принца Чарльза.

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