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Медведчук объяснил, как и когда с украинцев "снимут последнюю рубаху"

Мир

Украинцам, которых уже успели "порадовать" ростом цен на газ (по мнению властей, незаметным), стоит готовиться к новым трудностям экономического толка. Семейные бюджеты жителей страны ждёт повышение цен на отопление сразу на 30-40%, считает глава ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Медведчук объяснил, как и когда с украинцев "снимут последнюю рубаху"

Напомним, что ранее на проблему с возможным "скачком" цен в отопительный сезон обратили внимание и украинские власти. Они сообщили, что

"Большая часть потребителей не ощутит тарифных скачков в отопительный сезон".

Однако Медведчук уверен в обратном: потребители всё ощутят.

"С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях всё ещё платят за коммунальные услуги, власть решила "снять последнюю рубаху", готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее", — сообщает пресс-служба главы ОПЗЖ.

Так, при Владимире Зеленском рост цен на газ уже составил около 70%, породив волнообразный рост задолженностей за ЖКХ сразу на 32,2% (до примерно 69 мрд гривен). При этом власть продолжает разного рода "эксперименты".

В Киеве проводится "эксперимент" по авансовой оплате отопления. Уже в июле многие горожане получили платёжки с так называемым авансовым платежом за отопление. В аномальную жару киевлянам предлагают заплатить за горячие батареи из расчёта 10 гривен за квадратный метр.

И этот "эксперимент" хотят распространить на всю Украину", — указано на сайте ОПЗЖ.

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