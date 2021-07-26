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Молчание Еревана: в Баку не получили ответа на запрос по поводу границ

Мир

Продолжается работа по урегулированию вопросов, накопившихся между Арменией и Азербайджаном. Ереван, правда, заявляет: предложили Баку запустить делимитацию границ, а в ответ — тишина.

Молчание Еревана: в Баку не получили ответа на запрос по поводу границ

Напомним, что делимитация представляет собой переговорный процесс, в ходе которого стороны определяют государственную границу. Это необходимо, чтобы двигаться дальше и проводить следующий этап — демаркацию.

"Азербайджанская сторона выступила с предложением приступить к процессу делимитации границ [с Арменией] и заявила о готовности Баку начать работу над мирным договором.

К сожалению, мы пока не видим, не наблюдаем реакции с армянской стороны на эти шаги доброй воли", — объяснил на пресс-конференции ситуацию глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Подобные действия Еревана, считает Байрамов, вредят в конечном счёте и ему самому.

"Важно, чтобы все понимали: нет необходимости изобретать что-то новое для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Есть очень простая формула — соблюдение фундаментальных норм международного права. Азербайджан придерживается именно такой позиции", — отметил глава азербайджанского МИД.

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Армения - Азербайджан: мир или война "на паузе"?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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