Прокуратура Белоруссии возбудила более четырёх тысяч уголовных дел об экстремизме и терроризме. 803 дела направили в суды. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Швед во время рабочей встречи с президентом Александром Лукашенко.
По данным агентства БелТА, Андрей Швед и Александр Лукашенко обсудили попытку государственного переворота в Белоруссии в прошлом году. Кроме того, они говорили о цифровой преступности, геноциде советских людей в годы Великой Отечественной войны.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что стремление МИД и правительства к демократизации привело к появлению двух тысяч опасных для страны неправительственных и некоммерческих организаций. Сейчас идёт зачистка "бандитов и иностранных агентов". По словам президента, там работают люди, которым "промыли мозги" за чужие деньги.
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