Глава Минздрава Украины рассказал про "микширование" вакцин от коронавируса

Жители Украины в скором времени могут начать получать "микс" из вакцин от коронавируса. Как оказалось, группа экспертов уже призвала разрешить "микширование" в целом ряде случаев.

Подробности для "Апострофа" обозначил главный санитарный врач Украины страны Игорь Кузин. Он уточнил, что

"Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при чётком соблюдении определённых условий".

В частности, привёл примеры Кузин, возможно будет получить две разные вакцины, если:

первый раз человек получал Moderna, а потом она кончилась;

из-за прививки AstraZeneca у человека началась острая аллергия.

Напомним, что президент страны Владимир Зеленский получил прививку ещё в марте, вакциной Covishield за "авторством" AstraZeneca.

"Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", — написал тогда Зеленский в Twitter.

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