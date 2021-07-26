EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Королёва заявила, что вся её семья вакцинировалась от "ковида"
ВСУ призывают готовиться к захвату Донбасса из-за выборов в Госдуму
МИД Китая: США — "изобретатели дипломатии принуждения"
Андрей Макаревич расказал о знакомстве с Виктором Пелевиным
Bellingcat намерен выпустить расследование о "вагнергейте" 29 июля
Веснина и Кудерметова вышли в четвертьфинал Олимпиады на украинок Киченок
ООН: Более 1,6 тыс. мирных жителей погибли за полгода войны в Афганистане
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
"Ну просто гитара": Анфиса Чехова попозировала у окна топлес

"После 30 лет ошибок": Санду назвала главную задачу молдавского парламента

Мир

Парламентские выборы в Молдавии, которые пришлось проводить досрочно, успешно закончены: теперь самое время определиться, чем будет заниматься парламент. Задачу "номер один" объяснила политикам президент страны Майя Санду.

"После 30 лет ошибок": Санду назвала главную задачу молдавского парламента

Как оказалось, Санду считает: важно в первую очередь искоренить коррупцию. А начать можно с простого шага: проверки глав некоторых ведомств страны.

"Неподкупность будет главным критерием, по которому должны оценивать государственных служащих. <…>

Проверки необходимо начать с руководителей ведомств, так как многие из них были авторами коррупционных схем или способствовали взяточничеству", — высказалась она.

Также, добавила Санду, пора наконец-то устроить "революцию" в самой системе управления страной. То есть начать работать так, чтобы реализовывать интересы молдавских граждан.

"В парламенте теперь есть честное и реформаторское большинство. <…>

После 30 лет ошибок мы должны наконец начать строительство государства в интересах людей, а не коррупционных групп, которые пользовались доверием людей, незаконно обогащаясь и подчиняя интересы государства своим собственным.

Наступило время для настоящей революции в управлении государством. Во главу угла должны быть поставлены интересы гражданина", — заявила она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Карт-бланш Майи Санду. Парламентские выборы в Молдавии завершились победой прозападной партии
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Рейс Минск - Анталия подал сигнал бедствия и пошёл на посадку в Москву
Дмитрий Шепелев первый раз показал лицо сына Платона
Глава Минздрава Украины рассказал про "микширование" вакцин от коронавируса
Королёва заявила, что вся её семья вакцинировалась от "ковида"
"После 30 лет ошибок": Санду назвала главную задачу молдавского парламента
ВСУ призывают готовиться к захвату Донбасса из-за выборов в Госдуму
МИД Китая: США — "изобретатели дипломатии принуждения"
Лукашенко разъяснил, в чём солидарны Минск и Гавана
Андрей Макаревич расказал о знакомстве с Виктором Пелевиным
Bellingcat намерен выпустить расследование о "вагнергейте" 29 июля
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Людмила Черткова Сколько раз организаторам Олимпиады-2020 придётся "переносить" границы Крыма Людмила Черткова Василий Амирджанов СК убедит молодёжь не участвовать в протестах Василий Амирджанов Любовь Степушова ЦРУ "смотрит", как Россия выполняет обещание о хакерах. Что это за проблема? Любовь Степушова
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Общество
Нидерланды намерены выслать россиян, поведавших о крушении MH17
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Российский шоу-бизнес
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников