Парламентские выборы в Молдавии, которые пришлось проводить досрочно, успешно закончены: теперь самое время определиться, чем будет заниматься парламент. Задачу "номер один" объяснила политикам президент страны Майя Санду.
Как оказалось, Санду считает: важно в первую очередь искоренить коррупцию. А начать можно с простого шага: проверки глав некоторых ведомств страны.
"Неподкупность будет главным критерием, по которому должны оценивать государственных служащих. <…>
Проверки необходимо начать с руководителей ведомств, так как многие из них были авторами коррупционных схем или способствовали взяточничеству", — высказалась она.
Также, добавила Санду, пора наконец-то устроить "революцию" в самой системе управления страной. То есть начать работать так, чтобы реализовывать интересы молдавских граждан.
"В парламенте теперь есть честное и реформаторское большинство. <…>
После 30 лет ошибок мы должны наконец начать строительство государства в интересах людей, а не коррупционных групп, которые пользовались доверием людей, незаконно обогащаясь и подчиняя интересы государства своим собственным.
Наступило время для настоящей революции в управлении государством. Во главу угла должны быть поставлены интересы гражданина", — заявила она.
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