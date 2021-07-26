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Лукашенко разъяснил, в чём солидарны Минск и Гавана

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Александр Лукашенко нашёл "друга" по части "обороны суверенитета" —  это Куба. Как стало известно благодаря сайту президента Белоруссии, Минск и Гавана "солидарны" по части противостояния внешнему вмешательству.

Лукашенко разъяснил, в чём солидарны Минск и Гавана

Поводом обратиться к Кубе в целом и к президенту Мигелю Диас-Канелю в частности стал праздник: 26 июля на Острове Свободы отмечают День национального восстания. Именно в этот день в 1953 году начались знаковые для Кубы события, в которых принял участие тогда ещё не слишком известный Фидель Кастро.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и народ этой страны с Днём национального восстания…

Александр Лукашенко выказал полную солидарность Беларуси с Кубой в обороне независимости и суверенитета государства, противостоянии внешнему давлению и вмешательству", — указано на сайте белорусского лидера.

Курс, который "задала" в своё время революция кубинского народа, и по сей день служит источником вдохновения для миллионов людей, добавил Лукашенко.

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