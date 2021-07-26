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Фантасмагория отказов: Киев "распробовал" удалённые переговоры по Донбассу

Мир

Украина не особо заинтересована в общении по Донбассу: это понятно из действий и слов её представителей на переговорах. К примеру, состав украинский делегации в ТКГ уже не раз был кардинально обновлён, а заявления вроде "в Минск больше не поедем" слышны всё чаще.

Контактная группа по Донбассу
Контактная группа по Донбассу

Расхотелось: "Кравчуки и Арестовичи" не едут

Напомним, что ранее украинская сторона выражала недовольством Минском как переговорной площадкой и даже предлагала варианты "переноса" (например, Австрию).

"Про "в Минск мы больше не поедем" всё больше заявляют Кравчуки и Арестовичи, которые ни разу в очных переговорах контактной группы участие и не принимали.

С 11 марта 2020 года переговоры контактной группы по причине карантинных ограничений проходят только в дистанционном формате. За этот период состав украинской делегации был на 90% заменён", — объяснил ситуацию для РИА "Новости" представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Фантасмагория отказов: Киев "вцепился в удалёнку"

Киев
Киев

При этом, продолжил Мирошник, дистанционный формат общения, связанный с пандемией коронавируса, сыграл украинской делегации на руку. Например, были зафиксированы факты нарушения конфиденциальности переговоров.

"Переговорный процесс, в котором сегодня участвует украинская делегация, кардинально отличается от переговоров "за закрытыми дверьми", и для затягивания переговоров и распространения фейков об их содержании этот формат подходит гораздо лучше, чем традиционный вариант очных встреч", — уверен Мирошник.

Именно из-за нежелания расставаться с таким удобным форматом "работы" украинская сторона и не хочет снова участвовать в очной работе. При этом делегаты от России ранее предлагали как раз очную встречу. И натолкнулись, сообщил Мирошник, на молчание Киева.

"Ждём фантасмагорических мотиваций отказа от украинских спикеров. Думаю, что они не заставят себя долго ждать", — дополнил Мирошник.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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