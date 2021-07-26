Саакашвили объяснил, почему Москва хочет "перекрыть" для Киева Чёрное море

"Обиженной" сделкой ФРГ и США по части "СП-2" Украине стоит заняться разработкой собственных ресурсов. Это позволит компенсировать потери — ведь верить в то, что транзит через украинские территории будет сохранён, не стоит, считает Михаил Саакашвили.

Экс-лидер Грузии отметил очевидную вещь: когда "СП-2" наконец запустят, "влияние" Украины на геополитической арене станет снижаться. Соответственно, необходимо действовать.

"… это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе зелёный водород", — заявил Саакашвили, выступая на "Украине 24".

Как считает экс-президент, именно для противодействия проектам такого рода Россия и

"…хочет перекрыть для Украины Чёрное море — потому что на юге основные залежи зелёного водорода".

Напомним, что ранее по ситуации с "СП-2" высказались в ФРГ: газ немцам всё-таки нужен, так что газопровод стоит достраивать и запускать, желательно — побыстрее.

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