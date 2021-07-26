Мадуро рассказал про "пытки" и "интересные процессы" на Кубе

Продолжает оставаться сложной ситуация на Кубе: после новостей о том, что в США уже думают, как бы "влезть" на территорию Острова Свободы, слово взял лидер Венесуэлы Николас Мадуро. И рассказал о "пытках".

"Кубинский народ стал объектом беспрецедентных социальных, коллективных и экономических пыток", — заявил Мадуро, выступая на телевидении.

"Авторами" пыток, по мнению президента, являются США. Однако за Кубой — поддержка "большинства людей мира".

"Куба пользуется поддержкой всего мира, она вызывает ещё большую солидарность", — уточнил Мадуро.

Более того, в стране можно увидеть сразу два любопытных процесса:

саморефлексию (то есть способность разобраться в себе, посмотреть на свои поступки словно со стороны);

расцвет солидарности с кубинским государством.

"У кубинского народа есть сила и моральный дух, чтобы оправиться с любой агрессией", — подытожил Мадуро.

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