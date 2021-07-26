Продолжает оставаться сложной ситуация на Кубе: после новостей о том, что в США уже думают, как бы "влезть" на территорию Острова Свободы, слово взял лидер Венесуэлы Николас Мадуро. И рассказал о "пытках".
"Кубинский народ стал объектом беспрецедентных социальных, коллективных и экономических пыток", — заявил Мадуро, выступая на телевидении.
"Авторами" пыток, по мнению президента, являются США. Однако за Кубой — поддержка "большинства людей мира".
"Куба пользуется поддержкой всего мира, она вызывает ещё большую солидарность", — уточнил Мадуро.
Более того, в стране можно увидеть сразу два любопытных процесса:
"У кубинского народа есть сила и моральный дух, чтобы оправиться с любой агрессией", — подытожил Мадуро.
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