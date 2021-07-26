Китай обвинил США в "распространении политических вирусов" через ВОЗ

Китай в очередной раз обвинил США в попытках политизировать пандемию коронавируса.

Министр иностранных дел Ван И заявил в воскресенье, что американское правительство "стремится стигматизировать вирус, инструментализировать работу по отслеживанию его происхождения" и заставить мир поверить в теорию утечки COVID из лаборатории.

"После возвращения США в ВОЗ, похоже, страна не сосредоточилась на присоединении к международной борьбе с вирусом, а продолжала распространять политические вирусы, используя платформу", — заявил он во время встречи со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в городе Чэнду.

По словам Ван И, который с самого начала упрекал Вашингтон в том, что он назвал ковид "уханьским вирусом", цель США - отвлечь внимание от собственного "слабого" ответа на пандемию, а также дискредитировать и подавить другие страны.

Министр иностранных дел Китая признал важность отслеживания происхождения коронавируса, но утверждал, что серьезная научная работа политически манипулируется в попытке обвинить его страну или расколоть международное сообщество.

Напомним, что в минувшую пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предложил провести второй этап исследований происхождения коронавируса, включая аудит лабораторий и рынков в Ухане, и вновь призвал власти азиатской страны "к прозрачности".

А днем ранее Адханом заявил, что Китай еще не передал ВОЗ необработанные данные о covidarum-19, которые агентство запросило в начале 2020 года, что подорвет исследования, чтобы определить, как появился вирус.

Со своей стороны, Пекин отклонил предложение ВОЗ о проведении нового исследования происхождения COVID-19, считая, что этот призыв в его нынешнем варианте вызван политическими манипуляциями и не соответствует критериям науки.

Юань Чжимин, директор Лаборатории Уханьского института вирусологии, также отклонил обвинения в том, что вирус мог "сбежать" из одной из двух городских лабораторий, подтвердив, что "общий консенсус академического сообщества заключается в том, что коронавирус был создан естественным путем".

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