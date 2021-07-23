На Украине понадеялись обменять "Северный поток-2" на ПДЧ в НАТО

Обманутая в своих лучших чувствах к ФРГ и США, Украина теперь надеется найти взаимопонимание по вопросу компенсаций за запуск "Северного потока-2" в Швеции.

С упорством, достойным лучшего применения, представители украинского политикума продолжают высказываться на тему компенсаций, которые якобы Украине кто-то должен выплачивать за её согласие на запуск российского газопровода "Северный поток-2". Хотя "старшие партнёры" Незалежной уже всё решили, нимало не интересуясь ни согласием, ни даже мнением Украины. Интересное мнение высказала народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

"Я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение — вступить в НАТО вместе с Украиной", — заявила она в эфире телеканала "Обозреватель".

По мнению нардепа, Европа могла бы рассмотреть такой вариант в качестве компенсации за "СП-2". Ну а самой большой "перемогой" стало бы получение Украиной Плана действий по членству в НАТО.

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