Отец Меган Маркл будет судиться с дочерью за право видеться с внуками

У герцогов Сассекских появился ещё один противник. Теперь, кроме напряжённых отношений с членами королевской семьи, у пары обострился конфликт с отцом Меган Маркл.

В интервью каналу Fox News Томас Маркл заявил о том, что собирается подать на герцогов Сассекских в суд.

Причина иска в том, что пожилой родитель актрисы ни разу не видел своих внуков. Дочь оборвала связь со своей семьёй три года назад. Более того, Томас Маркл даже не был на свадьбе своей дочери.

Теперь он намерен добиваться права видеться с внуками через суд.

77-летний Томас Маркл признался, что у него проблемы со здоровьем, которые только усугубляет конфликт с дочерью.

Также он негативно высказался о скандальных мемуарах о королевской семье, автором которых является принц Гарри.

Отец Меган Маркл считает, что выражения зятя негативно отразятся на положении Лилибет и Арчи, как родственников британских монархов. Томас также заявил, что готов принять в своём доме в Мексике Елизавету II и других членов королевской семьи.

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