Президента Гаити Жовенеля Моиза похоронили на фоне акций протестов

Участникам траурной церемонии приходилось выкрикивать прощальные речи, а представители США и ООН покинули похороны раньше из соображений безопасности.

Президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен в собственном доме 7 июля. В политика выпустили 12 пуль, вместе с ним огнестрельные ранения получила и его супруга Мартин Моиз. После лечения в одной из американских клиник она смогла принять участие в церемонии похорон супруга.

"Жовенель, тебя предали и варварски убили. Но твоими самыми большими грехами были любовь к стране, желание защищать наиболее слабых и уязвимых, освободить страну от коррумпированных олигархов. Мы не хотим насилия или мести, но мы никогда не сдадимся перед страхом. Мы проиграли битву, но не проиграли войну", — заявила вдова политика в прощальной речи.

Траурная церемония сопровождалась акциями протестов, шумом и выстрелами. Со стороны правоохранителей в целях обеспечения безопасности участников похорон был использован слезоточивый газ. Впрочем, представители США и ООН решили, что из-за мёртвого политика не стоит рисковать собственными жизнями, и уехали с церемонии раньше, чем планировали, сообщает Reuters.

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