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В Конгрессе США придумали, как Байден мог бы "влезть" на Кубу

Мир

Удивительные дела творятся в "американском королевстве": для Джо Байдена хотят организовать возможность "влезть" на Кубу. Как пишет The American Conservative, опираясь на соответствующий документ, ключевым моментом является создание на Острове Свободы некой "безопасной зоны".

Куба
Куба

Большая американская "помощь": куда же без военных

Документ, которым оперируют в The American Conservative, представляет собой инициативу следующего толка. Байдену можно было бы разрешить применять военные полномочия, чтобы послать на Кубу гуманитарную помощь, ведь на Острове Свободы, как известно, не так давно начались массовые протесты. Иными словами, это

"… разрешение на использование вооружённых сил против Кубы для обеспечения доставки гуманитарной помощи".

Согласно документу, можно выделить три "ключевые точки":

  • обеспечение Кубы гуманитарной помощью, в том числе едой, водой и лекарствами;
  • создание "безопасной зоны", в которой эта самая помощь и будет выдаваться;
  • организация защиты присланной помощи от "разворовывания правительством Кубы или его силами".

Автора к ответу: "гипотетический законодательный шаг"

Алекс Муни
Алекс Муни

Как уточняют в The American Conservative, идею выдвинул член палаты представителей от штата Восточная Вирджиния Алекс Муни. Однако в его администрации уточнили, что

"Конгрессмен не вносил на рассмотрение никаких законодательных актов, касающихся Кубы. Если он всё же внесёт тот или иной закон, мы будем рады прокомментировать это. Наша администрация не комментирует гипотетические законодательные шаги".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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