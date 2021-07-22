Власти Италии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Роберто Сперанца.
В рамках правительственного декрета о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса в республике вводится система COVID-сертификатов, которые необходимо при посещении заведения общественного питания, а также культурных и спортивных мероприятий.
За всё время пандемии режим ЧС в Италии продлевается уже в четвёртый раз.
Кроме ограничений на посещение общественных мест, данный режим даёт право правительству Италии принимать ключевые решения по борьбе с COVID-19 без согласования с парламентом страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ангела Меркель заявила: всех разногласий договор с США по "СП-2" не устранил. Но шаг вперёд сделать всё-таки позволил, а Россия "поймана на слове".