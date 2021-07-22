Италия продлила режим ЧС из-за COVID-19 до 31 декабря 2021 года

Власти Италии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Роберто Сперанца.

В рамках правительственного декрета о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса в республике вводится система COVID-сертификатов, которые необходимо при посещении заведения общественного питания, а также культурных и спортивных мероприятий.

За всё время пандемии режим ЧС в Италии продлевается уже в четвёртый раз.

Кроме ограничений на посещение общественных мест, данный режим даёт право правительству Италии принимать ключевые решения по борьбе с COVID-19 без согласования с парламентом страны.

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