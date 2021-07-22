Спикер МИД Украины надерзил Вашингтону. И на то были причины

В Киеве не скрывают недовольства соглашением между США и Германией относительно газопровода "Северный поток-2". И комментируют произошедшее, скажем так, весьма раздраженно.

Так, сегодня спикер МИД Украины Олег Николаенко опроверг заявление представителя госдепартамента о том, что американо-германское соглашение предварительно обсуждалось с представителями украинского правительства.

"Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", — заявил Николаенко.

Также он добавил, что "нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия".

"Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока — 2", — заявил Николенко.

Для таких заявлений у нынешней украинской власти есть ряд причин. Во-первых, расчет может быть на то, что в Конгрессе США, где многие сенаторы и конгрессмены высказались против соглашения, как-либо попытаются сорвать сделку Вашингтона и Берлина.

Во-вторых, очевидно, что окружение Владимира Зеленского пытается нейтрализовать нападки со стороны оппозиции. Петр Порошенко уже потребовал от нынешнего президента Украины во что бы то ни стало остановить строительство газопровода. Хотя прекрасно понимает, что возможностей для этого у Зеленского практически нет. Уж если в Вашингтоне говорят, что строительство остановить невозможно…

Но зато это дает козырь для того, чтобы обвинить Зеленского в неспособности отстаивать интересы страны. А в офисе президента Украины, в свою очередь, уже начали предпринимать шаги, чтобы нейтрализовать эти нападки.