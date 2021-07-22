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Латвия решила, кому пожертвует 50 400 доз AstraZeneca

Мир

Рига выбрала, кому пожертвовать вакцины AstraZeneca: их получит Тунис. Щедрость латвийских властей объясняется просто: если вакцины не "пристроить", они пропадут.

Латвия решила, кому пожертвует 50 400 доз AstraZeneca

Как объяснил в ходе выступления на Latvijas Radio логистический координатор Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Армин Калниньш, переговоры о партии вакцин AstraZeneca велись и с другими странами. В "кандидатах" были:

  • Молдавия;
  • Албания;
  • Кения;
  • Грузия.

Однако по результатам общения с представителями руководства Евросоюза в Риге выбрали Тунис. Ему и достанутся 50 400 доз AstraZeneca, срок годности которых подходит к концу. О том, чтобы уничтожить вакцины, в Латвии даже не думали, заверил Калниньш.

Интересно, что у страны остались ещё и вакцины Pfizer/BioNTech, срок хранения которых заканчивается в районе конца октября. Партия составляет примерно 391 950 доз.

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Страны Европы одна за другой временно приостанавливают вакцинацию препаратом компании AstraZeneca.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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