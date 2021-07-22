Рига выбрала, кому пожертвовать вакцины AstraZeneca: их получит Тунис. Щедрость латвийских властей объясняется просто: если вакцины не "пристроить", они пропадут.
Как объяснил в ходе выступления на Latvijas Radio логистический координатор Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Армин Калниньш, переговоры о партии вакцин AstraZeneca велись и с другими странами. В "кандидатах" были:
Однако по результатам общения с представителями руководства Евросоюза в Риге выбрали Тунис. Ему и достанутся 50 400 доз AstraZeneca, срок годности которых подходит к концу. О том, чтобы уничтожить вакцины, в Латвии даже не думали, заверил Калниньш.
Интересно, что у страны остались ещё и вакцины Pfizer/BioNTech, срок хранения которых заканчивается в районе конца октября. Партия составляет примерно 391 950 доз.
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