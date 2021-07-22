Как сообщили в CNN, некоторые чиновники команды Байдена уверены в правдоподобности версии об "утечке" коронавируса. Проще говоря — они считают, что он был создан искусственно. Китай открещивается, учёные выдвигают теории — где правда? Рассказывает эксперт.
"…тот факт, что теория "утечки" из лаборатории серьёзно рассматривается высокопоставленными чиновниками Байдена, заслуживает внимания.
Хотя большинство учёных, изучающих коронавирусы и исследовавших причины пандемии, говорят об убедительных доказательствах его естественного происхождения, "открытость" к идее "утечки" растёт", — пишут на сайте CNN.
При этом в Китае (в частности, в Уханьском институте вирусологии) сообщали: таких вирусов не синтезировалось и не создавалось.
"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19.
<…> ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19", — заявил на брифинге директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.
Комментарий по теме предоставил для "Общественной Службы Новостей" военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он уверен: в течение года американцы рассекретят доказательства того, что вирус всё-таки искусственный. А Пекин лишь старается отсрочить неизбежность.
"Ничего из этого не выйдет у китайцев. Они просто пытаются отвести от себя подозрения. Сколько верёвочка не вейся, а конец всё-таки будет. И у американцев есть все доказательства, что в Ухане работали именно с этим вирусом, не просто с первым вариантом, а именно с SARS-CoV-2.
Думаю, что в течение года США раскроет все доказательства того, что вспышка в Ухане была вызвана утечкой из лаборатории. Китаю всё равно выставят счёт на много триллионов долларов.
Вопрос только в том, сумеют ли они заставить его оплатить, ведь Америка стремительно теряет своё влияние", — рассказал эксперт.
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