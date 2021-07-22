"Китаю выставят счёт": эксперт объяснил, когда мир узнает правду о коронавирусе

Как сообщили в CNN, некоторые чиновники команды Байдена уверены в правдоподобности версии об "утечке" коронавируса. Проще говоря — они считают, что он был создан искусственно. Китай открещивается, учёные выдвигают теории — где правда? Рассказывает эксперт.

Позиции сторон: США задумались, Китай отрицает

"…тот факт, что теория "утечки" из лаборатории серьёзно рассматривается высокопоставленными чиновниками Байдена, заслуживает внимания. Хотя большинство учёных, изучающих коронавирусы и исследовавших причины пандемии, говорят об убедительных доказательствах его естественного происхождения, "открытость" к идее "утечки" растёт", — пишут на сайте CNN.

При этом в Китае (в частности, в Уханьском институте вирусологии) сообщали: таких вирусов не синтезировалось и не создавалось.

"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. <…> ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19", — заявил на брифинге директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

Мнение эксперта: узнаем правду в течение года

Комментарий по теме предоставил для "Общественной Службы Новостей" военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. Он уверен: в течение года американцы рассекретят доказательства того, что вирус всё-таки искусственный. А Пекин лишь старается отсрочить неизбежность.

"Ничего из этого не выйдет у китайцев. Они просто пытаются отвести от себя подозрения. Сколько верёвочка не вейся, а конец всё-таки будет. И у американцев есть все доказательства, что в Ухане работали именно с этим вирусом, не просто с первым вариантом, а именно с SARS-CoV-2. Думаю, что в течение года США раскроет все доказательства того, что вспышка в Ухане была вызвана утечкой из лаборатории. Китаю всё равно выставят счёт на много триллионов долларов. Вопрос только в том, сумеют ли они заставить его оплатить, ведь Америка стремительно теряет своё влияние", — рассказал эксперт.

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