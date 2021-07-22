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"Побежали за демократией": Лукашенко пристыдил правительство и МИД

Мир » Бывший СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров сообщил, что стремление властей к демократизации привело к двум тысячам опасных для страны неправительственных и некоммерческих организаций.

"Побежали за демократией": Лукашенко пристыдил правительство и МИД

По словам Александра Лукашенко, виноваты МИД и Правительство. Сейчас идёт зачистка "бандитов и иностранных агентов". Президента беспокоит, что там трудятся "тысячи наших людей с перевёрнутыми и промытыми за чужие деньги мозгами". Также Лукашенко заявил, что не стоит становиться ретроградами, но необходимо брать правильный курс для развития.

Ранее политолог Дмитрий Болкунец рассказал Pravda. Ru о пути, по которому пройдёт Белоруссия. По словам специалиста, белорусский народ устал от Лукашенко, не видит перспектив в экономическом развитии, боится репрессий за инакомыслие, недоволен санкциями. Будущее Белоруссии — укрепление отношений с Западом при экономическом партнёрстве с Россией.

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Автор: Евгения Васильева, Куратор: Любовь Степушова
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