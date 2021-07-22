Поймала на слове: Меркель высказалась о США, России и "СП-2"

Продолжается дискуссия вокруг "договора" Берлина и Вашингтона по "СП-2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: всех разногласий он не устранил — но шаг вперёд сделать всё-таки позволил.

"Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции", — уточнила Меркель, выступая на пресс-конференции.

Теперь, продолжила канцлер, дело за Конгрессом США. А Россию Меркель "поймала на слове".

"Российская сторона еще раз заявила, что не намерена использовать энергоресурсы как оружие. Это высказывание, здесь я ловлю на слове", — сказала она.

Напомним, что ранее по "СП-2" высказался Киев: он заручился поддержкой Варшавы и намерен "стоять до конца" в вопросе противостояния газопроводу. Также две страны надеются, что американцы всё-таки примут хоть какие-то "адекватные меры".

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