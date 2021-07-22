Стала известна дата визита президента Украины в США: Владимир Зеленский съездит в "американскую мечту" 30 августа. При этом Белый дом выбрал весьма интересную формулировку: визита там "ожидают".
Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, визит нужен для того, чтобы показать
"…непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму".
При этом Джо Байден уже получил письма, в которых его попросили перенести встречу с Зеленским "на попозже". Причина — в Конгрессе: он 30 августа будет на каникулах и не сможет плодотворно поработать с украинским лидером.
На каких позициях находится перед встречей с американским коллегой Владимир Зеленский — и с какими настроениями его планируют принять в Вашингтоне? Для Pravda.Ru о ситуации рассказал Владимир Олейник , украинский политик.
Эксперт отмечает: статус визита Зеленского не соотносится с понятиями "государственный" и "официальный". А уж если в одностороннем порядке переносят дадут визита — это о многом говорит.
"Блинкен Украине поставил ряд задач, они не успевают. Это им сигнал: ребята, вы должны эти задачи решить", — уверен Олейник.
К задачам "от Штатов" относятся:
Что касается того, о чём попросит президент Украины, — темы очевидны и понятны.
"Зеленский будет упрашивать: дайте деньги на войну, потому что мы защищаем весь мир.
Попробует поднять уже закрытую тему с "СП-2", чтобы получить хоть какую-то компенсацию. Но хоть и говорят в американском народе про "дедушку Сэма", "дедушка" этот скуп", — рассказывает Олейник.
Так что по итогам стоит ждать ритуально-формальной встречи, а будет ли она вообще, никто на 100 процентов не уверен.
"А приедет он, как говорят в России, несолоно хлебавши", — заключает эксперт.
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