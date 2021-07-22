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Несолоно хлебавши: чего ждать от "ритуально-формального" визита Зеленского в США

Мир

Стала известна дата визита президента Украины в США: Владимир Зеленский съездит в "американскую мечту" 30 августа. При этом Белый дом выбрал весьма интересную формулировку: визита там "ожидают".

Показать и рассказать: зачем нужен визит

Джен Псаки
Джен Псаки

Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, визит нужен для того, чтобы показать

"…непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму".

При этом Джо Байден уже получил письма, в которых его попросили перенести встречу с Зеленским "на попозже". Причина — в Конгрессе: он 30 августа будет на каникулах и не сможет плодотворно поработать с украинским лидером.

На каких позициях находится перед встречей с американским коллегой Владимир Зеленский — и с какими настроениями его планируют принять в Вашингтоне? Для Pravda.Ru о ситуации рассказал Владимир Олейник , украинский политик.

"Они не успевают": Вашингтон недоволен?

США и Украина
 

Эксперт отмечает: статус визита Зеленского не соотносится с понятиями "государственный" и "официальный". А уж если в одностороннем порядке переносят дадут визита — это о многом говорит.

"Блинкен Украине поставил ряд задач, они не успевают. Это им сигнал: ребята, вы должны эти задачи решить", — уверен Олейник.

К задачам "от Штатов" относятся:

  • контроль над судебной системой;
  • контроль над государственными монополиями;
  • "посадки" олигархов;
  • борьба с коррупцией.

"Дедушка Сэм": погладит по головке. Но денег вряд ли даст

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Что касается того, о чём попросит президент Украины, — темы очевидны и понятны.

"Зеленский будет упрашивать: дайте деньги на войну, потому что мы защищаем весь мир.

Попробует поднять уже закрытую тему с "СП-2", чтобы получить хоть какую-то компенсацию. Но хоть и говорят в американском народе про "дедушку Сэма", "дедушка" этот скуп", — рассказывает Олейник.

Так что по итогам стоит ждать ритуально-формальной встречи, а будет ли она вообще, никто на 100 процентов не уверен.

"А приедет он, как говорят в России, несолоно хлебавши", — заключает эксперт.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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