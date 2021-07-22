Российская Федерация первый раз подала межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека. Среди причин — регулярные нападения на оппозиционных журналистов, однако никто не расследует эти преступления.
В Генпрокуратуре считают, что с 2014 года власти Украины убивают, избивают, похищают, преследуют, запугивают оппозиционных политиков и сотрудников СМИ. Для них опасно распространять информацию о стране, критиковать законы. Также ведомство напомнило об убийстве российских журналистов:
В жалобе указали на ограничение и приостановление деятельности российских СМИ. Это, например:
Кроме того, украинские власти ограничили социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Помимо несправедливости со СМИ, Генпрокуратура указала в жалобе такие нарушения, как:
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