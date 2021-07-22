Генпрокуратура РФ сообщила о постоянных нападениях на журналистов на Украине

Российская Федерация первый раз подала межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека. Среди причин — регулярные нападения на оппозиционных журналистов, однако никто не расследует эти преступления.

В Генпрокуратуре считают, что с 2014 года власти Украины убивают, избивают, похищают, преследуют, запугивают оппозиционных политиков и сотрудников СМИ. Для них опасно распространять информацию о стране, критиковать законы. Также ведомство напомнило об убийстве российских журналистов:

Анатолия Кляна,

Александра Волошина,

Игоря Корнелюка,

Андрея Стенина.

В жалобе указали на ограничение и приостановление деятельности российских СМИ. Это, например:

Первый канал,

ВГТРК,

"Звезда",

ТНТ.

Кроме того, украинские власти ограничили социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Помимо несправедливости со СМИ, Генпрокуратура указала в жалобе такие нарушения, как:

гибель мирного населения,

дискриминация русскоговорящих и предпринимателей,

блокирование Северо-Крымского канала,

лишение территорий и избирательного права,

нападения на представительства РФ,

крушение самолёта,

отказ от оказания помощи в расследованиях.

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