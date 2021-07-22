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Генпрокуратура РФ сообщила о постоянных нападениях на журналистов на Украине

Мир » Бывший СССР

Российская Федерация первый раз подала межгосударственную жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека. Среди причин — регулярные нападения на оппозиционных журналистов, однако никто не расследует эти преступления.

Генпрокуратура РФ сообщила о постоянных нападениях на журналистов на Украине

В Генпрокуратуре считают, что с 2014 года власти Украины убивают, избивают, похищают, преследуют, запугивают оппозиционных политиков и сотрудников СМИ. Для них опасно распространять информацию о стране, критиковать законы. Также ведомство напомнило об убийстве российских журналистов:

  • Анатолия Кляна,
  • Александра Волошина,
  • Игоря Корнелюка,
  • Андрея Стенина.

В жалобе указали на ограничение и приостановление деятельности российских СМИ. Это, например:

  • Первый канал,
  • ВГТРК,
  • "Звезда",
  • ТНТ.

Кроме того, украинские власти ограничили социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Помимо несправедливости со СМИ, Генпрокуратура указала в жалобе такие нарушения, как:

  • гибель мирного населения,
  • дискриминация русскоговорящих и предпринимателей,
  • блокирование Северо-Крымского канала,
  • лишение территорий и избирательного права,
  • нападения на представительства РФ,
  • крушение самолёта,
  • отказ от оказания помощи в расследованиях.

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Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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