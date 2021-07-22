Байдена попросили изменить дату встречи с Зеленским

Несмотря на то что встречу президентов США и Украины уже официально назначили на 30 августа, в Штатах снова попросили о переносе. Об этом попросили представители американского Конгресса.

Ситуация, сообщает "Голос Америки"*, такова: Конгресс уходит на каникулы с 7 августа по 20 сентября. Соответственно, в момент визита Зеленского не получится провести с ним надлежащий диалог именно по линии Конгресса.

"Мы отправили письма президенту [Байдену], призывая, чтобы эту дату изменили — для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Надеюсь, президент рассмотрит это", — сообщила член Конгресса Марси Каптур.

Кроме того, датой встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского недоволен сенатор Тед Круз. Ведь в случае визита именно 30 августа у украинского лидера не выйдет "собрать" конгрессменов, которые выступают резко против "СП-2".

* СМИ — иностранный агент

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