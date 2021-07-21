Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом

В США наконец определились с датой визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он уже поделился планами на эту встречу.

Ранее в среду, 21 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дату визита президента Украины в США. По её словам, в Вашингтоне ожидают визита высокого украинского гостя 30 августа.

"Ожидаю содержательной и плодотворной встречи с президентом США 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", — написал Владимир Зеленский в своём Twitter.

Ранее в Белом доме говорили, что визит Владимира Зеленского к Джо Байдену может состояться уже во второй половине июля. Однако дату несколько раз переносили на более позднее время из-за "сильной занятости" американского президента.

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