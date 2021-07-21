Как в Турции и Индии пытались соврать о ситуации с COVID-19

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что эпидемиологическая ситуация в Турции на данный момент не ухудшилась, из-за распространения новых штаммов «дельта» и «дельта плюс».

В эфире телеканала TRT Лидер Турции сказал, что его страна не подверглась мутациям COVID-19 и справится без введения дополнительных ограничений.

Это противоречит данным Турецкого министерства здавроохранения, которое еще в начале этого месяца уведомляло граждан и власти о стремительном росте случаев заражения, вызванном распространением новых штаммов "дельта".

Незадолго до выступления Эрдогана были зафиксированы рекордные показатели роста заболеваемости - 8 780, а суточный прирост превысил максимальные показатели с мая.

Похожая ситуация произошла в Индии. Там министр здравоохранения Бхарати Павар заявила об отсутствии смертей, вызванных недостатком кислорода, необходимого для работы аппаратов ИВЛ в индийских больницах.

После ее заявления Бхарати Павар соцсети "взорвались" сообщениями и видеороликами, подтверждающими то, на сколько ее слова далеки от действительности.

Маловероятно, что кто-то из них был не в курсе происходящего, тем более, что располагать актуальной и достоверной информацией по подобным вопросам - это их прямая обязанность.

Очевидно, что в попытках "успокоить" граждан некоторые политические деятели готовы идти на откровенные фальсификации, вот только сейчас, когда люди могут сами свободно обмениваться информацией независимо от расстояния, это бесполезно.

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