Великобритания пропустила "удар по касательной" от ЮНЕСКО

Неожиданный и весьма неприятный "удар по касательной" пропустила Великобритания. Авторами "удара" стали эксперты ЮНЕСКО, которые лишили один из портов страны статуса Объекта всемирного наследия.

Ливерпульский порт

И наконец построили: за что "выгнали" порт

Речь, сообщает PA Media, идёт о Ливерпульском порте (Liverpool Maritime Mercantile City). В списках ЮНЕСКО он пребывал с 2004 года, однако ещё в прошлом году эксперты организации сообщили, что планируемая властями стройка Liverpool Waters может стать фактором, влияющим на пересмотр статуса порта.

Дело в том, что работы по Liverpool Waters не просто затрагивают порт — они проводятся в том числе на его территории. И долго ждать в ЮНЕСКО не стали: на недавнем онлайн-заседании Ливерпульский порт столь важного статуса успешно лишили.

Лондон расстроен: это "удар по касательной"

Лондон. Биг-Бен

"Комитет Всемирного наследия в ходе своей 44-й сессии, которая проходит в Фучжоу в режиме "онлайн", принял решение исключить объект "Ливерпуль — город мореходов и торговцев" (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии) из списка Всемирного наследия в связи с необратимой утратой характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта", — уточняют эксперты ЮНЕСКО в коммюнике.

Лондон, пишут в PA Media, разочарован решением ЮНЕСКО, но верит, что не всё ещё потеряно. Как порт, так и весь город весьма важны для истории, так что решение ЮНЕСКО назвали "ударом по касательной" (именно так высказался глава торговой палаты Ливерпуля Поль Шерпо).

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