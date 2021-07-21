"Шоу маст гоу он": просьба США о "молчании" по "СП-2" не вразумила Киев

Предупреждения Вашингтона в адрес Украины (если они вообще были) возымели, видимо, прямо противоположный эффект. Вместо того чтобы хотя бы на время замолчать, Киев начал ещё активнее высказываться по поводу "СП-2".

Коротко о начале истории: в Politico, ссылаясь на свой источник, написали о предупреждении для Украины со стороны США. Американцы якобы попросили Киев не делать публичных заявлений, содержащих критику "СП-2" и способных "отбросить тень" на американо-украинские отношения. При этом ещё один источник Politico эти данные опроверг.

Киев молчать в любом случае не стал: как сообщил для "Радио Свобода"* советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк,

"Украина получает различные сигналы на различных уровнях, и также на различных уровнях продолжается работа для того, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2" в том виде, как рассчитывают в руководстве России".

Вся история с "СП-2", добавил, он касается не только Украины, но и Польши, Литвы — да что там, всей Европы. И речь идёт

"…не только о политике и дипломатии, но и о юриспруденции".

Так что Украина, как и ранее, будет делать всё для того, чтобы противодействовать реализации проекта.

* признано в РФ СМИ-инагентом

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