Британцы объявили набор в "ЧВК Вагнера"

В британском сегменте Twitter запущена кампания вербовки в "ЧВК Вагнера" с целью очередных провокаций.

В Twitter появились аккаунты, приглашающие всех желающих на работу в "ЧВК Вагнера". Авторы приветственного письма зазывают всех патриотов, независимо от нынешнего гражданства и уровня военной подготовки, вступить в отряды "вагнеровцев". Соискателям обещают обучение "лучшими инструкторами мира, представляющими основу российской армии".

Один из аккаунтов принадлежит британской гражданке Alma Thule , которая проживает в Шеффилде. Другие страницы также зарегистрированы на IP-адресах из Великобритании.

Все, что написано на этих страницах, выглядит полнейшим абсурдом. В описании аккаунта Alma Thule называет себя генералиссимусом российской армии, а также главой "ЧВК Вагнера".

Авторы комментируют политические события в мире, угрожая неизвестно кому своим "вмешательством". Также присутствуют записи от фейкового аккаунта под псевдонимом Владимир Путин. Известно, что у российского президента нет аккаунтов в соцсетях, о чем неоднократно заявляла его пресс-служба.

Судя по всему, эта кампания запущена британскими спецслужбами. Авторы идеи рассчитывают, что наивные соискатели откликнутся на вакансию. Таким образом британцы рассчитывают найти подтверждение своим скандальным заявлениям о российском присутствии по всему миру. А если подтверждений, как всегда, не найдется, то спецслужбы устроят очередную провокацию.