Принц Гарри и Меган Маркл хотят вернуться в Великобританию

4 июня 2021 года у Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь. Малышку назвали Лилибет Диана.

Пришло время крестить девочку, поэтому герцог и герцогиня Сассекские планируют отправиться в Великобританию, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Согласно традициям, таинство должно проходить в кругу близких родственников-монархов, поэтому пара рассчитывает на благосклонность членов королевской семьи. Крещение будет проходить в Виндзорском замке, где более девяти веков располагается резиденция британских королей.

Это будет первый визит Меган Маркл в Британию с того момента, как она отказалась от исполнения королевских обязанностей.

По словам источника, принц Гарри мечтает, чтобы на крещении его Лилибет Дианы присутствовала королева.

Остаётся ждать решения Елизаветы II, которая была глубоко огорчена высказываниями герцогов Сассекских в адрес королевской семьи в интервью Опре Уинфри.

Кто будет крёстными родителями Лилибет Дианы, пока неизвестно.

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