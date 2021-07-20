Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 июля провел большое совещание относительно деятельности дипломатических представительств страны за рубежом. Судя по сказанному Александром Григорьевичем, этой деятельностью он недоволен.
В частности, Лукашенко раскритиковал руководителей диппредставительств за то, что они пустили на самотек ситуацию в своих коллективах, а в некоторых случаях перешли на сторону противников действующей власти. Лукашенко заявил, что "переждать непогоду" не получится.
Отдельный выговор получил посол Белоруссии в Латвии за инцидент, который произошел 24 мая в Риге, во время проведения чемпионата мира по хоккею.
Тогда у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый. Флаг заменили министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.
После этого инцидента Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке практически полного состава дипмиссий, оставив только по одному административному сотруднику. В то время временным поверенным в делах Белоруссии в Латвии была Наталья Садовская.
"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", — заявил Лукашенко.
И поручил проверить кадровый состав внешнеполитического ведомства Белоруссии.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.