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Лукашенко потребовал от дипломатов "бить морды" за флаг Белоруссии

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 июля провел большое совещание относительно деятельности дипломатических представительств страны за рубежом. Судя по сказанному Александром Григорьевичем, этой деятельностью он недоволен.

Лукашенко потребовал от дипломатов "бить морды" за флаг Белоруссии

В частности, Лукашенко раскритиковал руководителей диппредставительств за то, что они пустили на самотек ситуацию в своих коллективах, а в некоторых случаях перешли на сторону противников действующей власти. Лукашенко заявил, что "переждать непогоду" не получится.

Отдельный выговор получил посол Белоруссии в Латвии за инцидент, который произошел 24 мая в Риге, во время проведения чемпионата мира по хоккею.

Тогда у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на бело-красно-белый. Флаг заменили министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

После этого инцидента Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке практически полного состава дипмиссий, оставив только по одному административному сотруднику. В то время временным поверенным в делах Белоруссии в Латвии была Наталья Садовская.

"Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой", — заявил Лукашенко.

И поручил проверить кадровый состав внешнеполитического ведомства Белоруссии.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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