Аналитики прокомментировали обещание Порошенко о возвращении Крыма Украине

Пётр Порошенко выступил с ничего и никого не обязывающим заявлением о возвращении Украине Крыма, аналитики отказываются комментировать его PR-акцию.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко пообещал крымским татарам по случаю празднования Курбан-байрама "победить агрессора" и "вернуть Крым домой". Он намерен встретится со своими татарскими визави в следующем году в Бахчисарае.

"И скоро в украинском Крыму коренные крымскотатарцы будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! ", — написал Порошенко в Facebook.

Как сказал Pravda. Ru экономист, политолог Александр Дудчак, это было ни к чему не обязывающее "сотрясение воздуха", а основной его задачей — "заставить всех тратить время на обсуждение высказанной глупости: почему через год, а не через 13 месяцев, 5 лет, квартал", что "совершенно бессмысленно".

"Пётр Алексеевич — мастер болтать языком, но не до такого же маразма доходить. Вроде бы и здоровье поправил, тем не менее, продолжает нести чушь. Я не знаю, на что и на какую аудиторию он рассчитывает. По-моему, повеселил многих и создал информационный повод. Если составлять список его неоправданной болтовни, это будет огромный сборник сочинений, он превзойдет и Ленина, и Маркса, вместе взятых", — сказал политолог.

Со своей стороны директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отказался комментировать Pravda. Ru высказывания Порошенко.

"Я этот бред комментировать не буду. Пусть кто-нибудь другой. Это пиар", — отметил политолог.