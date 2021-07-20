Как без рук: Украина не даёт остановиться чешской экономике

Чешско-украинские "отношения" по части трудовых мигрантов приобретают весьма любопытный характер. В посольстве Незалежной уверены: без рабочих рук украинцев Чехия просто-напросто "не смогла бы жить".

Прокомментировал ситуацию с мигрантами посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Он привёл несколько занимательных цифр: например, в Чехии на данный момент живут около 180 тысяч украинских граждан.

"Без украинских рабочих рук… Чехия сегодня не смогла бы жить. Её экономика просто бы остановилась. И эта страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, менее 3%. Это означает, что во многих отраслях здесь некому работать", — рассказал дипломат в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Более того, со стороны Чехии видны признаки стимулирования такого подхода. Если ранее квота на въезд украинских работников составляла примерно 10 тысяч человек, то теперь "доросла" до 40.

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