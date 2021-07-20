EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину
Грезящего о возврате Крыма Порошенко назвали "горьким пьяницей"
Донбасс с нами!: жители Восточной Украины примут участие в выборах в Госдуму
"Спасибо" Трампу: появятся ли в Европе ракеты США
Главу ГИБДД по Ставрополью и более 30 его подчиненных задержали
Рецепт от локдаунов: что нужно для снижения безработицы в РФ
"Дайте им удочку": что стоит сделать в борьбе с бедностью
На границе с Афганистаном пройдут учения солдат из России и Узбекистана
Blue Origin исполнит мечту 82-летней американки и отправит её в космос

Как без рук: Украина не даёт остановиться чешской экономике

Мир

Чешско-украинские "отношения" по части трудовых мигрантов приобретают весьма любопытный характер. В посольстве Незалежной уверены: без рабочих рук украинцев Чехия просто-напросто "не смогла бы жить".

Как без рук: Украина не даёт остановиться чешской экономике

Прокомментировал ситуацию с мигрантами посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Он привёл несколько занимательных цифр: например, в Чехии на данный момент живут около 180 тысяч украинских граждан.

"Без украинских рабочих рук… Чехия сегодня не смогла бы жить. Её экономика просто бы остановилась.

И эта страна имеет один из самых низких уровней безработицы в Европе, менее 3%. Это означает, что во многих отраслях здесь некому работать", — рассказал дипломат в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Более того, со стороны Чехии видны признаки стимулирования такого подхода. Если ранее квота на въезд украинских работников составляла примерно 10 тысяч человек, то теперь "доросла" до 40.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Работа в Чехии для украинцев. Кем и за сколько работают наши заробитчане
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В России количество заразившихся COVID-19 достигло более 6 миллионов
В "Слуге народа" объяснили, какой опыт КПК им интересен
Аналитики прокомментировали обещание Порошенко о возвращении Крыма Украине
Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину
Как без рук: Украина не даёт остановиться чешской экономике
Эксперт: США и Германия не помогут Украине компенсировать потери от ввода "СП-2"
Грезящего о возврате Крыма Порошенко назвали "горьким пьяницей"
К решению украинского вопроса Крым будет укреплён
Донбасс с нами!: жители Восточной Украины примут участие в выборах в Госдуму
"Спасибо" Трампу: появятся ли в Европе ракеты США
Популярное
Мир. Новости мира
Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины

Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.

Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
Мир. Новости мира
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
Мир. Новости мира
Шантаж по-киевски: Украина готова "развернуться", лишь бы насолить Западу
Новости спецслужб
В Ленобласти нашли подземную тюрьму с крематорием
Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Любовь Степушова Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Мир. Новости мира
"Элемент большого предательства": как в НАТО обманули Горбачёва
Мир. Новости мира
Стадия третья —торг: Зеленский требует "предметного разговора" о вступлении в ЕС
Россия готовится к глобальной войне. Эксперт о новом российском истребителе ОАК "Сухой"
Военные новости
Россия готовится к глобальной войне. Эксперт о новом российском истребителе ОАК "Сухой"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников