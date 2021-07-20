Грезящего о возврате Крыма Порошенко назвали "горьким пьяницей"

К Петру Порошенко, который ранее высказывался за возвращение Крыма Украине, стоит проявить снисхождение. Дело в том, что экс-президент — "горький пьяница", который неравнодушен к разного рода праздникам, раскиданным по календарю.

"Старый больной человек": мнение политолога

Напомним, что ранее Порошенко сообщил: Крым реально снова сделать украинским буквально за год. В Facebook он отметил, что сделать это можно "совместными усилиями", и что "Крым — это Украина".

"Порошенко — старый больной человек, горький пьяница, не выходящий из состояния алкогольного опьянения. Он отмечает праздники абсолютно все, которые есть в календаре. А потому — у него каждый день праздник. Часть из них он отмечает в Киеве, часть — на Гаити, а часть — на Таити. Он — свободный человек свободной страны. Пишет как хочет, живёт как хочет. К этому нужно относиться снисходительно, а, может, даже проявить некоторое сочувствие: человек болен, спивается… Зачем злорадствовать? Зачем его травить?", — написал в социальной сети российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Более того: из милосердия Порошенко можно даже привезти искупаться в Чёрном море — например, в Севастополь или Симферополь.

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