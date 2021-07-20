"Спасибо" Трампу: появятся ли в Европе ракеты США

Снова актуальна тема гиперзвуковых ракет в Европе: американцы, которые теоретически могли бы это сделать, уже получили предупреждение от российских дипломатов. Пойдут ли Штаты на столь рискованный шаг?

На этот вопрос Общественной Службе Новостей ответил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Вашингтонский вариант: ракеты, но не те

Вашингтон, считает эксперт, размещать именно гиперзвуковые ракеты не будет. Хотя бы потому, что у американцев их пока нет. Однако есть ракеты средней и малой дальности — вот они-то и могут появиться в Европе.

"Во-первых, гиперзвуковые ракеты США надо ещё создать, прежде чем их развёртывать. Пока тут не о чем говорить. Но если эти ракеты появятся в Европе, то наши ракеты, в ответ на возможное их развёртывание, появятся мгновенно. Я думаю, что возможен другой вариант. При Трампе Америка вышла из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И Байден не особо стремится этот договор возобновлять. Поэтому, я считаю, что возможно появление именно таких ракет в Европе", — разъяснил ситуацию Блохин.

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