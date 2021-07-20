Китайская провинция "отвоевала" более 570 тыс. га земель у пустыни

Невероятных успехов в деле "отвоевания" земель достигла китайская провинция Цинхай. Она расположена на северо-западе страны и известна как изобилующая пустынными землями.

Как передаёт Xinhua News Agency, на текущий момент удалось "отвоевать" для провинции уже более 574 000 гектаров земли. Речь идёт о превращении ранее пустынных земель в пригодные для земледелия и скотоводства. На указанные цели денег не пожалели: только с 2016 по 2020 год власти потратили примерно 1,89 млрд юаней.

Работа по "отвоеванию" затрудняется тем, что экологический баланс в Цинхае до чрезвычайности хрупок. В провинции встречаются редкие виды животных, также на её территории находятся истоки рек Янцзы и Хуанхэ.

Успехи в деле "отвоевания" пустынных ранее земель ощутили и местные жители. По словам представителя одной из деревень провинции, урожаи сои и пшеницы стали вдвое выше, а молодёжь, ранее предпочитавшая уезжать в другие места, стала охотнее оставаться на родине.

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