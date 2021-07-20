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Псаки "налила воды", отвечая на вопрос про "атаки хакеров" из РФ и КНР

Мир

Весьма любопытным образом объяснила различия в подходах Вашингтона к оценке "российских" и "китайских" хакерских атак Джен Псаки. Пресс-секретарю Белого дома пришлось отвечать на очень неудобный вопрос, но выкрутиться всё же получилось.

Псаки "налила воды", отвечая на вопрос про "атаки хакеров" из РФ и КНР

В ходе выступления на брифинге у Псаки спросили: если и Россия, и Китай якобы используют хакерские атаки против США, то почему в случае с Россией Вашингтон отвечает более жёстко (например, санкциями), а в случае с Китаем — менее? Не скрыты ли тут мотивы экономического толка — ведь у Китая и США всё ещё достаточно большой товарооборот?

Ответ Псаки оказался следующим:

"Я бы отметила, что мы в действительности повышаем [уровень своей активности], делаем шаги, чтобы не только публично говорить о [своей обеспокоенности], но и предпринять действия, касающиеся проблематичной деятельности Китая в киберпространстве — иным образом, но так же, как было и в случае с Россией. <…>

Мы не проводим различия между осуждением со стороны США и последствиями [иного рода]". <…>

Смысл сказанного мною заключается в том, что мы не воздерживаемся [от применения санкций], мы не позволяем каким бы то ни было экономическим обстоятельствам или соображениям предотвращать наши действия, когда те являются оправданными".

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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