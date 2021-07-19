Ситуацию, сложившуюся на Украине, можно писать словосочетанием "правовой беспредел". Яркая тому иллюстрация — реакция официального Киева на статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".
По поводу статьи и реакции украинской политической "элиты" высказался Виктор Медведчук. Глава ОПЗЖ уверен, что власти не стали прорабатывать адекватный ответ, а продолжили во всех смыслах слова отгораживаться от России.
"Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства", — приводят мнение Медведчука на сайте ОПЗЖ.
Кроме того, не исключена и возможность налаживания отношений Европы и России. Если такой сценарий воплотят в жизнь, то Украина будет просто-напросто "раздавлена".
"Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает её ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора.
И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития", — подчеркнул лидер ОПЗЖ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Поцелуй покойника даже в лоб порой грозит живому человеку различными серьезными неприятностями.