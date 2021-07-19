Медведчук объяснил, что случится с Украиной, если ЕС и РФ сблизятся

Ситуацию, сложившуюся на Украине, можно писать словосочетанием "правовой беспредел". Яркая тому иллюстрация — реакция официального Киева на статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

А получилось как всегда: Киев отгораживается от Москвы

По поводу статьи и реакции украинской политической "элиты" высказался Виктор Медведчук. Глава ОПЗЖ уверен, что власти не стали прорабатывать адекватный ответ, а продолжили во всех смыслах слова отгораживаться от России.

"Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства", — приводят мнение Медведчука на сайте ОПЗЖ.

Территория раздора: украинская власть "постаралась"

Кроме того, не исключена и возможность налаживания отношений Европы и России. Если такой сценарий воплотят в жизнь, то Украина будет просто-напросто "раздавлена".

"Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает её ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен, можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития", — подчеркнул лидер ОПЗЖ.

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