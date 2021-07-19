Какой позор! Украинцы в соцсетях отреагировали на инцидент с пограничниками

Украинцы в соцсетях отреагировали на инцидент со своими пограничниками на границе с РФ в Сумской области в ночь на 19 июля.

Пограничники Украины не поделили бизнес с СБУ

На сайте Госпогранслужбе Украины 18 июля появилась информация, что наряд украинских пограничников подвергся нападению на границе с Россией в Сумской области. По данным ведомства, нападающих было трое, двое пограничников получили телесные повреждения, оружие у них отобрали.

О том, что на пограничников в районе Краснополье напали сотрудники СБУ, сообщило со ссылкой на собственные источники местное издание Sumy Today.

Спустя несколько часов, Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение. Среди задержанных — двое работников спецслужбы, которые, якобы, совершили нападение из хулиганских побуждений. Их уже отстранили от работы за "недостойное поведение".

На странице Госпогрансслужбы в Facebook инцидент назвали "попыткой запугивания", так как пограничники "противодействовали противоправной деятельности на государственной границе". Отмечается, что "пограничные наряды постоянно подвергаются агрессивным действиям со стороны противоправных элементов".

Украинцы: позор пограничникам и позор СБУ

В комментарии к посту пользователи оценивают происшедшее, как позор украинским пограничникам (орфография как в источнике).

— Как у военного можно отобрать оружие? Хотя, зная наших пограничников, не удивительно. Это мастаки подсовывать левые показатели, бегать рапортовать, стрелки переводить, бабло рубить, харю и пузо наедать. А вот включать мозги, защищать родину это не для этой службы.

— А почему 2 пограничника в наряде? Насколько помню не менее 3-х должно быть!

— Боюсь представить, что должно случиться, чтобы обратили внимание на отсутствие границы с РФ! Это на седьмом году войны! Вот где "зрада зрадная"!

— … какой позор! А всё потому, что назначены на высокие должности некомпетентные олени, которые даже не знают, что им нужно делать на этих должностях, подмахивают бумаги, тарелки, анализы, отчеты, предложения и т. д. лучше научите их порядку действий в той или иной ситуации!

Комментарий оставил также "кадровый пограничник, ветеран и глава Общественного совета при Администрации ГСБУ" Игорь Глова. Он тоже стыдит участников происшествия.

Пограничников — за то, что у них отобрали оружие, за что им "раньше полагался суд, а ещё раньше — расстрел".

"Нападавшие оказались… не террористами и не диверсантами, а… хулиганами — работниками СБ Украины. Мне стыдно за коллег!", — продолжает автор.

Он указывает, что "это же граница якобы с "агрессором ", что тогда говорить о реальных диверсантах или террористах.

"Раньше один вооруженный пограничник арестовал 10-12 диверсантов, а теперь 2-3 пьяных хулигана избили пограничников, разоружили вооруженный (!) пограничный наряд", — негодует бывший пограничник.

Игорь Глова призывает срочно внести изменения в нормативную базу по подготовке личного состава погранслужбы, которому надо "вменить применять оружие при охране границе без предупреждения", "иначе — никакой охраны, а тем более — обороны государственной границы никогда не будет".