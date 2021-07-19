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Медиа раскрыли массовый кибершпионаж за журналистами

Мир

Amnesty International и Forbidden Stories при поддержке 17 крупных СМИ из разных стран расследовали массовую слежку с помощью шпионского приложения Pegasus более чем за 180 журналистами по всему миру.

Медиа раскрыли массовый кибершпионаж за журналистами

Кто пострадал

The Guardian сообщает, что основа расследования — утечка более 50000 телефонных номеров. Предполагается, что они принадлежат людям, за которыми следили покупатели Pegasus — спецслужбы, правоохранительные органы, военные. В список вошли абоненты из 54 стран, в числе которых Азербайджан, ОАЭ, Венгрия, Казахстан, Мексика, Саудовская Аравия. Россию среди них не обнаружили.

Как работает

С помощью программы власти отслеживали передвижения журналистов, записывали их разговоры, актировали камеру и микрофон. Организаторы отправляли жертвам сообщения и сразу же получали возможность прослушивать.

Ответ создателей

ПО Pegasus создала израильская NSO Group для контртеррористических расследований. Компания утверждает, что не предоставляет услуги для режимов, которые нарушают права человека. Расследователи считают, что NSO Group либо обманывает, либо не может контролировать использование своего продукта. 

Последствия

Спустя месяц после активации программы убили мексиканского журналиста Сесилио Пинеда Бирто. В списке с утечкой больше всего именно мексиканских номеров — 15000.

Как следят за нами

Ранее Pravda. Ru писала о слежке TikTok за пользователями.

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Автор: Евгения Васильева, Куратор: Любовь Степушова
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