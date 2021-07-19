Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины

Украина продолжает "гнуть свою линию": очередная порция заявлений, которые иначе как шантаж воспринимать сложно, касается "СП-2" и будущего курса Украины. О чём предупреждает Киев — и слышат ли его в Брюсселе?

Киев

Красиво жить не запретишь: чего хочет Киев

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернёмся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию", — заявил на канале "Дом" официальный представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также он уточнил возможный список новых украинских друзей: это Китай, ОАЭ, Вьетнам, Турция и некоторые другие страны. Выбрать есть из кого, а главное, можно красиво встроить обещание "перебалансировки".

"Северный поток-2"

Напомним, что ранее Киев посчитал примерные "потери", которые вызовут "Потоки" (и "СП-2", и, как выяснилось, "Турецкий"). А затем озвучил желаемые компенсации:

от 2 до 3 млрд евро;

кредитная линия на 5 млрд евро;

гарантии от "Газпрома" по транзиту через страну газа;

некие "компенсации, связанные с потерей транзита по южному направлению".

Способны ли такие заявления "напугать" Запад? Сможет ли Киев благодаря им что-то для себя выторговать? Корреспондент Pravda.Ru побеседовал с публицистом Анатолием Вассерманом.

Чемодан без ручки: когда в Вашингтоне вздохнут с облегчением

США и Украина

"Я думаю, что эта угроза примерно соответствует расхожей фразе "напугал ежа голым задом". Киев в нынешнем своем виде более всего напоминает классический образ "чемодана без ручки", когда и нести тяжело, и бросить жалко", — рассказывает Вассерман.

Более того, если Киев продолжит подобную риторику, то ни к чему хорошему это не приведёт — "чемодан" могут всё-таки бросить.

"И, насколько я могу судить, сейчас главный для Запада вопрос — как провернуть "избавление" от киевских террористов, не слишком испортив при этом репутацию тех, кто этих террористов когда-то формировал", — уточняет Вассерман.

Анатолий Вассерман

Одним из немногих "стоп-факторов" в данном вопросе являются вложенные время, деньги и авторитет: слишком многие западные политические группы в своё время помогли украинской стороне.

"И если сейчас Киев демонстративно повернётся на Восток и станет вылизывать зад уже не Вашингтону и Брюсселю, а Пекину, в Вашингтоне и Брюсселе вздохнут с большим облегчением", — делает вывод эксперт.

Слава богу, ты ушёл: Запад пытается осилить системный кризис?

Флаг Евросоюза

На шантаж Киева, продолжает эксперт, Запад среагирует предсказуемо: скатертью дорога. И причины тому — понятны и видны, что называется, невооружённым взглядом: практически весь Запад сейчас переживает системный кризис

"Системный кризис характерен, помимо прочего, тем, что при нем практически любые управляющие воздействия дают результаты противоположные задуманным. Хрестоматийный пример: хотел Запад прекратить начинающуюся самостоятельность Российской Федерации — и добился её всестороннего укрепления. Хотел Запад ещё несколькими десятилетиями раньше снизить издержки на своё производство путём перевода большей части этого производства в регионы с дешёвой рабочей силой — и добился того, что политическая мощь этих регионов резко возросла, поскольку политика — это концентрированное выражение экономики", — разъясняет момент Вассерман.

И одним из ярчайших примеров проявления системного кризиса стала как раз попытка отделить Украину от России. Последствия оказались катастрофическими.

"Авторитет коллективного Запада основательно упал, и пришлось этому коллективному Западу пытаться как-то распорядиться Украиной, а оказалось, что распоряжаться, по сути, нечем. То, что сейчас происходит с Украиной, это очень яркий пример системного кризиса Запада в целом", — заключает эксперт.

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