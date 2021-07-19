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В японской префектуре впервые за 20 лет поменяли губернатора

Мир

В японской префектуре Хёго произошли перемены: впервые за 20 лет сменился губернатор. Но не потому, что проштрафился или кому-то надоел: просто решил не переизбираться.

В японской префектуре впервые за 20 лет поменяли губернатора

Как сообщает Jiji Press, Тосидзо Идо провёл в кресле губернатора пять сроков подряд и на шестой идти не захотел.

В результате его место занял 43-летний Мотохико Сайто — независимый кандидат, ранее работавший в финансовом отделе местного правительства. Он победил четырёх оппонентов, среди которых был и заместитель Идо.

"Это были первые губернаторские выборы в Хёго с участием кандидатов, впервые баллотировавшихся на этот пост, за последние 20 лет, поскольку действующий губернатор Тосидзо Идо, отбывший ранее пять сроков, решил не добиваться переизбрания", — указано на сайте Jiji Press.

Уточняется, что явка при голосовании составила 41,1%. 

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Япония 2019. Часть 3. Хёго
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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