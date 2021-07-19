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Смена эпох: депутат Рады рассказал про "самую недоедающую страну в Европе"

Мир

Очередное громкое заявление от депутата украинской Рады Ильи Кивы: он уверен, что в стране закончилась эпоха бедности. Звучит вроде бы неплохо — однако далее, считает Кива, на Украине началась "эпоха нищеты".

Смена эпох: депутат Рады рассказал про "самую недоедающую страну в Европе"

Напомним, что ранее Киева успел отметиться сжиганием в центре украинской столицы нацисткой символики, а также рассказом о том, что Украина "проиграла войну". Теперь же он переключил внимание на данные ЮНИСЕФ, согласно которым на Украине примерно 1,1 млн голодающих.

"Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. По данным ЮНИСЕФ 1,1 млн человек испытывают в Украине голод!!! Мы самая недоедающая страна в Европе", — написал он в Telegram.

Кроме того, в ЮНИСЕФ высчитали ещё одну печальную цифру: примерно миллион жителей Украины вынужденно пропускают приёмы пищи.

"Почти одна десятая населения мира — до 811 миллионов человек — голодали в 2020 году. <…>

По прогнозам, около 660 миллионов человек всё ещё могут столкнуться с голодом в 2030 году", — сообщают о глобальной ситуации с голодом в организации.

 

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Украина 2021. Голод, эмиграция и развал….
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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