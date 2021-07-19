"Элемент большого предательства": как в НАТО обманули Горбачёва

В 1990 году лидер СССР Михаил Горбачёв сообщил: вместе с НАТО ему удалось найти некое взаимопонимание по вопросу расширения альянса в восточном направлении. Например, уточнил он, в НАТО пообещали на восток не расширяться. Однако позже данные не подтвердились.

Комментарий о сложившейся тогда ситуации предоставила для "Ленты. Ру" экс-советница Рейгана Сюзанна Масси. Она отметила: лидер СССР стал жертвой установившейся доверительной атмосферы.

"…история с НАТО и соглашением — это уже Джордж Буш-старший, а не Рейган, другая администрация и, к сожалению, другие люди. Мне очень стыдно за эту историю", — рассказала она.

По сути, в НАТО тогда провернули предательство: они сообщили, что соглашения о нерасширении не было, а документов в руководстве альянса тем более не подписывали.

"Конечно, это был элемент большого предательства, но не со стороны Горбачёва, а со стороны НАТО. Именно представители Альянса заявили, что раз никаких документов не подписывали, то и договора не было. Но я не вижу причин не верить Горбачёву: его просто обманули, пообещав такое соглашение и не сдержав слово", — рассказала Масси.

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