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В Израиле нашли способ борьбы с "нечистоплотными" владельцами собак

Мир

В пресс-службе Тель-Авива появилось сообщение о том, что жителей города обяжут представить в соответствующие органы образцы ДНК своих собак, чтобы отслеживать тех, кто не убирает за ними отходы на улице.

Одежда для собак

Соответствующее муниципальное постановление было одобрено городским советом. С помощью базы данных, содержащей в себе информацию о ДНК домашних собак, инспекторы смогут выявлять тех владельцев четвероногих друзей, которые не утруждают себя сортировкой отходов, оставленных питомцами на улицах города в процессе прогулки.

Тель-Авив — один из лидеров по количеству владельцев собак среди населения. По статистике, каждый 11-ый житель города имеет собаку. Несмотря на суровое денежное взыскание для тех, кто не убирает за своим питомцем, ежемесячно городские власти сталкиваются с проблемой в виде около 500 кг отходов на городских улицах.

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Тель-Авив - лучший город для собак!
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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