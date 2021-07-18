В Израиле нашли способ борьбы с "нечистоплотными" владельцами собак

В пресс-службе Тель-Авива появилось сообщение о том, что жителей города обяжут представить в соответствующие органы образцы ДНК своих собак, чтобы отслеживать тех, кто не убирает за ними отходы на улице.

Соответствующее муниципальное постановление было одобрено городским советом. С помощью базы данных, содержащей в себе информацию о ДНК домашних собак, инспекторы смогут выявлять тех владельцев четвероногих друзей, которые не утруждают себя сортировкой отходов, оставленных питомцами на улицах города в процессе прогулки.

Тель-Авив — один из лидеров по количеству владельцев собак среди населения. По статистике, каждый 11-ый житель города имеет собаку. Несмотря на суровое денежное взыскание для тех, кто не убирает за своим питомцем, ежемесячно городские власти сталкиваются с проблемой в виде около 500 кг отходов на городских улицах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.