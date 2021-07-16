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Польский журналист рассказал про обладателей "миграционного оружия"

Мир

Ситуация с незаконными мигрантами на белорусско-литовской границе, которую ранее Вильнюс громко именовал "гибридной войной", может оказаться шире, чем считалось. Из Польши предупреждают: настоящий "миграционный удар" ещё не нанесён. А стоять за ним может Россия.

Польский журналист рассказал про обладателей "миграционного оружия"

Несмотря на то что за наплывом беженцев многие сумели разглядеть мотивы Александра Лукашенко, "мстящего" за санкции, всё не настолько просто. Как пишет для Myśl Polska журналист Анджей Запаловский,

"Мало кто видит в этой ситуации предвестие реального удара с использованием "миграционного оружия" по странам, которые Москва считает недружественными России и Белоруссии".

Кроме того, подобное "миграционное оружие" есть и в распоряжении Анкары.

"Ключевое значение имеет пропускная способность их территории: они могут остановить этих людей или помочь процессу их перемещения", — пояснил автор публикации.

И самое интересное: "мощной" помощи от ЕС и Штатов пострадавшим от мигрантов странам ждать не стоит. Ведь от этого вопроса политики, способные принять такие решения, предпочитают дистанцироваться.

"…в таких обстоятельствах каждая страна сделает всё возможное, лишь бы как можно меньше соприкасаться с этой проблемой", — уточняет Запаловский.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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