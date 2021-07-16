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Манёвр Меркель: о чём умолчала канцлер, рассказывая про "СП-2"

Мир

Ангела Меркель съездила в Вашингтон и объяснила Джо Байдену: "СП-2" нужен не "вместо" транзита через Украину, а в дополнение к нему. Но вот в чём соль: даты, до которой транзит будет сохранён, названо не было. И "промолчать" канцлер ФРГ решила не просто так.

Джо Байден и Ангела Меркель
Джо Байден и Ангела Меркель

"Лидер Германии оказалась в интересной ситуации"

Прокомментировал "манёвр" Меркель замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Для "Общественной Службы Новостей" он отметил: таким образом канцлер оставила себе "лазейку".

На носу у немцев, напомнил эксперт, выборы. Кроме того, Берлин ощущает давление в "газовом" вопросе и со стороны Киева, и со стороны Вашингтона.

"Лидер Германии оказалась в интересной ситуации: по сути, в строительстве проекта участвуют многие государства. И Франция, и Нидерланды, и Австрия, и Германия. Пока все из них, кроме Германии, выходят за скобки. Поэтому основное давление в плане юридического сопровождения функционирования "Потока” ложится на Германию.

Иными словами, именно она должна решать вопрос о процентном заполнении газопровода. Поэтому основная масса вопросов задаётся именно Германии. Поэтому это политическое заявление. Особенно если вспомнить, что на носу выборы.

Именно Меркель оказалась ответственна за все эти вопросы", — уточнил Фролов.

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Пресс-конференция президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель после переговоров в США.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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